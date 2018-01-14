Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг войдет в Конгресс США?

Бывший информатор WikiLeaks и трансгендер Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за публикацию секретных документов из Пентагона, намерена баллотироваться в Конгресс США. Ее заявка уже внесена в базу Федеральной избирательной комиссии.

Мэннинг будет выдвигаться от Демократической партии в штате Мэриленд и поборется за место в Сенате с известным американским конгрессменом Беном Кардином.

Напомним, что Мэннинг бывший офицер разведки, еще будучи мужчиной, был арестован в 2010 за организованную им утечку секретных материалов из оборонного ведомства США.

Он был приговорен к 35 годам заключения, однако президент Барак Обама перед тем, как покинуть Белый дом, смягчил наказание. В итоге Мэннинг оказался на свободе в 2017 года, но уже в облике женщины, поскольку находясь в тюрьме решил сменить пол путем гормональной терапии.