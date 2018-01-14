Ложная тревога на Гавайях

Жители Гавайских островов были напуганы ложным сообщением о ракетной угрозе, поступившем в субботу в восемь утра по местному времени на их телефоны. Людей призывали немедленно следовать в убежища. «Это не учения», – говорилось в сообщении.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж объяснил произошедшее ошибкой одного из сотрудников: "Проводилась процедура, предусмотренная при заступлении новой смены, и они проверяли, что система работает, как положено. При этом один сотрудник нажал не ту кнопку".

Некоторые местные жители успели добраться до убежищ, а туристы даже не знали, куда бежать: "Услышав сигнал тревоги, мы пришли в ужас. Мы были на 36-м этаже нашей гостиницы и не знали, что делать. Мы были в панике, обулись, но когда уже собирались спускаться по лестнице, нам сказали оставаться в номере. Мы до сих пор нервничаем, на 36-м этаже".

Власти США уже приступили к расследованию обстоятельств инцидента и обещают принять меры для предотвращения подобного в дальнейшем.