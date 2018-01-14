Массовый отзыв

83 страны и 12 миллионов единиц продукции - таким будет масштаб отзыва потенциально зараженного сальмонеллой молочного детского питания французской компании Lactalis. Об этом сообщил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Отзыв коснется всех молочных продуктов для детей, изготовленных на заводе в Краоне, независимо от даты их выпуска. "Потребителям больше не придется беспокоиться", - сказал Бенье, добавив, что сам предложил такую меру по итогам консультаций с министерством экономики Франции.

Скандал с заражением детского питания разразился еще в декабре. Lactalis сразу провел несколько отзывных кампаний во Франции и других странах, однако в январе выяснилось, что некоторые торговые сети продолжали сбывать продукцию, несмотря на запрет.

Во Франции сальмонеллезом в результате использования продукции Lactalis заразились 35 младенцев. По одному случаю были зафиксированы в Испании и Греции. Ранее Бенье пообещал денежную компенсацию всем пострадавшим.