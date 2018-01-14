"Танкер смерти" затонул, никто из членов экипажа не выжил

Иранский танкер, около недели назад загоревшийся в Восточно-Китайском море, затонул, сообщли власти КНР. В воскресенье утром на охваченном огнем судне прогремел мощный взрыв, после чего оно скрылось под водой.

По словам спасателей, никто из 32 членов экипажа танкера не смог спастись.

Иранский танкер, перевозивший газовый конденсат, столкнулся с сухогрузом к востоку от устья реки Янцзы 6 января. В результате инцидента на его борту вспыхнул пожар.

Горящий "танкер смерти", как его окрестили в СМИ, дрейфовал около недели. За эти дни окутанное дымом судно отнесло в исключительную экономическую зону Японии