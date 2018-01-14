Тунис вспоминает революцию

В Тунисе на фоне продолжающихся протестов отмечают годовщину «жасминовой революции».

Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы, празднуя седьмую годовщину бегства бессменного на протяжении 23 лет бывшего президента страны Бен Али в Саудовскую Аравию. Именно это событие фактически положило начало так называемой арабской весне.

«Сегодня, спустя 7 лет после революции, мы хотим сказать «нет» правительству и закону о бюджете на 2018 год»

«Я хочу заявить властям, что мы голодаем! У нас нет еды! Нам нечего есть!»

«Мы сегодня здесь, чтобы выразить протест против нового закона о бюджете. Также мы вышли сегодня на улицы, потому что мы гордимся революцией, нашим народом и нашей страной», - заявил пресс-секретарь Народного фронта Туниса Хама Эльамами.

Полиции удалось отделить сторонников оппозиционного Народного фронта Туниса и исламистской партии Эннахда, которая является частью правящей коалиции. Последняя вместе с властями обвинили Народный фронт в причастности к беспорядкам в стране на прошлой неделе.

Тогда же президент республики Эс-Себси появился в пригороде столицы, где произошли ночные столкновения между демонстрантами и полицией.

«Сегодня в Тунисе отмечают 7-ю годовщину революции: народ вышел на улицы с теми же требованиями, что и 7 лет назад. Для Евроньюс, Зинеб Бен Зита из Туниса.