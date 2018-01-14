Безобидная шутка или расистское оскорбление? ФИФА и правозащитные организации расценили слова полузащитника "Спартака" Георгия Джикии, в шутливой форме назвавшего темнокожих партнеров по команде "шоколадками", как форму расизма. Международная федерация футбола распространила в воскресенье заявление, в котором официально осудила поступок игрока сборной России, отметив, что его рассмотрением будет заниматься Российский футбольный союз.
"Спартак" и "шоколадки"
Международная федерация футбола официально осудила слова защитника "Спартака" Георгия Джикии, который в шутливой форме назвал темнокожих партнеров по команде "шоколадками".
"Спартак" и "шоколадки"
Точка зрения
Игроки должны быть очень осторожны во всем, что касается чемпионата мира, чтобы не бросить тень на РоссиюESPN , комментатор российского футбола
Днём ранее правозащитники FARE указали, что для крупнейшего российского клуба недопустимо прославлять расизм. А глава этой организации Пиара Пауар отметил, что "Спартак" уже наказывали за расизм, однако посыл явно не дошел до игроков и менеджмента клуба.
В самом "Спартаке" сразу же заявили, что игрок никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил. Получивший скандальную известность твит был удален.
Чуть позже в официальном твиттере московского клуба появились два видео дружбы, в которых "красно-белые" бразильцы подчеркнули, что "Спартак" - дружная семья, в которой нет расизма.