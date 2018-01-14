"Спартак" и "шоколадки"

Безобидная шутка или расистское оскорбление? ФИФА и правозащитные организации расценили слова полузащитника "Спартака" Георгия Джикии, в шутливой форме назвавшего темнокожих партнеров по команде "шоколадками", как форму расизма. Международная федерация футбола распространила в воскресенье заявление, в котором официально осудила поступок игрока сборной России, отметив, что его рассмотрением будет заниматься Российский футбольный союз.

Игроки должны быть очень осторожны во всем, что касается чемпионата мира, чтобы не бросить тень на Россию

Днём ранее правозащитники FARE указали, что для крупнейшего российского клуба недопустимо прославлять расизм. А глава этой организации Пиара Пауар отметил, что "Спартак" уже наказывали за расизм, однако посыл явно не дошел до игроков и менеджмента клуба.

В самом "Спартаке" сразу же заявили, что игрок никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил. Получивший скандальную известность твит был удален.

Чуть позже в официальном твиттере московского клуба появились два видео дружбы, в которых "красно-белые" бразильцы подчеркнули, что "Спартак" - дружная семья, в которой нет расизма.