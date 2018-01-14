День траура в Иране

Все 32 члена экипажа иранского танкера SANCHI признаны погибшими. В воскресенье утром на охваченном огнем судне раздался мощный взрыв, после чего оно полностью скрылось под водой.

Иранский танкер, перевозивший газовый конденсат, столкнулся с сухогрузом к востоку от устья реки Янцзы 6 января. В результате инцидента на его борту вспыхнул пожар.

Спасатели смогли добраться до рулевой рубки и извлечь бортовой самописец, однако проникнуть в каюту из-за высокой температуры им не удалось. По оценке экспертов, команда танкера погибла почти мгновенно из-за взрыва и выхода токсичных газов.

Между тем в Иране родные и близкие погибших постоянно дежурили в штаб-квартире Национальной танкерной компании и до последнего надеялись на чудо, призывая власти не прекращать спасательную операцию.

"Погибли 32 человека, они сгорели заживо, и их прах не будет захоронен. Все это время их семьи ждали здесь, а вы только сейчас приходите выразить соболезнование? Какое соболезнование вы имеете в виду?" - говорит эта женщина.

Понедельник в Иране был объявлен днем траура.