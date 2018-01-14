Согласно известной присказке, в Греции всё есть. Как считает российский космонавт Фёдор Юрчихин, должно на Пелопоннесе найтись место и для космического музея.

Вот бы построить огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать

В частности, перспективы его создания 423-й мировой и 98-й космонавт России обсуждал с президентом Греции Прокопиосом Павлопулосом.

Родители астронавта - понтийские греки, и беседу с лидером Греции Федор Юрчихин-Грамматикопуло, как именовался он в официальных документах встречи, вел на греческом языке.

Но на вопросы корреспондентов афинского корпункта "евроньюс" он ответил по-русски:

"Раньше космонавты это говорили и сейчас (тоже): каждый из нас отправляется в космос патриотом и гражданином своей страны, а возвращаемся мы оттуда гражданами и патриотами нашей планеты Земля. Потому что сверху не видны границы между государствами. Видны проблемы самой планеты".

"Мы всегда мечтали об одном: вот построить бы огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков, чтобы они полетали и увидели нашу планету со стороны. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать. На что один из очень опытных космонавтов старых сказал: "А можно их вообще не возвращать оттуда?"

(Есть ли жизнь за пределами Земли?)

"Когда смотришь на звезды, понимаешь разумом, что мы не одни во Вселенной, что есть где-то еще другие разумные существа. Но, уверяю вас, когда смотришь на нашу Землю, на красивую, прекрасную, с огромным количеством красок, с закатами и рассветами, то сердцем начинаешь ощущать, а, может, вдруг действительно Бог нас создал одних в этом мире?"

Юрчихин совершил пять полетов в космос, а корабль "Союз МС-04", на котором он летал в 2017 году, получил имя "Арго". Юрчихина до этого принимал в Афинах в 2003 году президент Костис Стефанопулос. Юрчихин сказал Павлопулосу, что всегда считал Грецию своим вторым домом. В Греции с огромным уважением относятся к знаменитому соотечественнику.