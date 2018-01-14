Чили встречает папу протестами

Папа римский Франциск начинает своё турне по Латинской Америке. В понедельник понтифика ждут в Чили.

В преддверии его визита в Сантьяго неизвестные злоумышленники совершили серию нападений на католические церкви. Они оставили надписи, критикующие расходы на визит папы и угрозы в его адрес. Это вызвало возмущение верующих:

"СМИ сейчас только и пишут, что о нападении вандалов на церкви. А я думаю, что главное внимание нужно уделить посланию, с которым обратится к нам папа",- говорит эта жительница Сантьяго.

На фоне скандала вокруг священников-педофилов число ревностных католиков в Чили резко сократилось. Сейчас они составляют 45% населения против 74% в 1995 году. Болезненной остаётся и тема коренных народов.

Из Чили папа Франциск отправится в Перу. Здесь его визит также стал поводом для протестов, в основе которых лежит недовольство, вызванное экномическим кризисом и коррупцией.

Предполагается, что своей мишенью злоумышленники избрали 37-метровую статую Иисуса Христа в столице Лиме и подожгли её.

В полиции правда не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке освещения объекта.