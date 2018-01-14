Семья Титиева "покинула Чечню из-за угроз"

Семья руководителя грозненского отделения правозащитного общества "Мемориал" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, была вынуждена покинуть территорию Чечни из-за непрекращающихся угроз в свой адрес.

Семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются

Об этом сообщил адвокат Титиева Пётр Заикин.

Он также утверждает, что под угрозой создать проблемы для семьи оказывается давление и на самого Титиева с тем, чтобы, по словам адвоката, добиться от него признательных показаний:

"Это вполне реалистичные угрозы, на мой взгляд - потому что попытки разыскать его родственников предпринимались. К нему домой явились, являлись домой к его родственникам, пытались найти мужчин его семьи."

Ранее представители "Мемориала" сообщали, что родственников Титиева полицейские выгнали из дома в селе Курчалой.

Коллеги Титиева настаивают на том, что наркотики ему были подброшены. Сам он также отрицает свою вину.

"Мы хорошо знаем Оюба Титиева, - говорит председатель Совета "Мемориала" Олег Орлов, - человека высоко морального, достаточно последовательно придерживающегося норм ислама, который не курит, не пьет, и уж о наркотиках точно не может быть и речи."

Со своей стороны, власти Чечни решительно опровергли заявление об угрозах в адрес родственников Титиева. По словам Альви Каримова, пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова, "ни один человек не высказывал угроз в адрес родных Титиева", как равно и "никто никогда не требовал и не требует от обвиняемого в хранении наркотиков Титиева давать признательные показания, если он не виновен".

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ). 11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

Арест Титиева был подвергнут критике со стороны властей США, ЕС и ряда отдельных европейских стран. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил Следственный комитет проверить версию о том, что Оюбу Титиеву могли подбросить наркотики.