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Россия

Семья Титиева "покинула Чечню из-за угроз"

Власти Чечни опровергли заявления как об угрозах в адрес родственников Титиева, так и давлении на него самого с целью добиться признательных показаний

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Семья Титиева "покинула Чечню из-за угроз"

Семья Титиева "покинула Чечню из-за угроз"
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Семья руководителя грозненского отделения правозащитного общества "Мемориал" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, была вынуждена покинуть территорию Чечни из-за непрекращающихся угроз в свой адрес. 

Точка зрения

Семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются

Петр Заикин адвокат Оюба Титиева

Об этом сообщил адвокат Титиева Пётр Заикин

Он также утверждает, что под угрозой создать проблемы для семьи оказывается давление и на самого Титиева с тем, чтобы, по словам адвоката, добиться от него признательных показаний:

"Это вполне реалистичные угрозы, на мой взгляд - потому что попытки разыскать его родственников предпринимались. К нему домой явились, являлись домой к его родственникам, пытались найти мужчин его семьи."

Ранее представители "Мемориала" сообщали, что родственников Титиева полицейские выгнали из дома в селе Курчалой

Коллеги Титиева настаивают на том, что наркотики ему были подброшены. Сам он также отрицает свою вину.

"Мы хорошо знаем Оюба Титиева, - говорит председатель Совета "Мемориала" Олег Орлов, - человека высоко морального, достаточно последовательно придерживающегося норм ислама, который не курит, не пьет, и уж о наркотиках точно не может быть и речи."

Со своей стороны, власти Чечни решительно опровергли заявление об угрозах в адрес родственников Титиева. По словам Альви Каримова, пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова, "ни один человек не высказывал угроз в адрес родных Титиева", как равно и "никто никогда не требовал и не требует от обвиняемого в хранении наркотиков Титиева давать признательные показания, если он не виновен".

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ). 11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

Арест Титиева был подвергнут критике со стороны властей США, ЕС и ряда отдельных европейских стран. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил Следственный комитет проверить версию о том, что Оюбу Титиеву могли подбросить наркотики.

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