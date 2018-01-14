Оползни в Калифорнии: 20 погибших

Число жертв оползней в американском штате Калифорния достигло 20: в воскресенье в округе Санта-Барбара спасатели нашли тела двух погибших, ещё четыре человека пока числятся пропавшими без вести, более 30 ранены.

Разрушены около 70 домов, частично повреждены около 500, в некоторых районах пришлось эвакуировать население. В ликвидации последствия стихии задействованы более 2000 человек.

Ливневые дожди на юге Калифорнии начались неделю назад и шли несколько дней, вызвав наводнения.

Ранее этот район пострадал от пожаров, и выжженная земля недостаточно быстро впитывала влагу, что стало причиной схода селевых потоков. Более всего пострадал Монтесито - прибрежный город, где находятся виллы многих известных артистов.