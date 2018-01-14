Милоша Земана призвали повернуться к Западу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проголосовал за Милоша Земана в ходе первого тура президентских выборов в стране и выразил тому поддержку перед вторым туром голосования. Бабиш при этом отметил, что ожидает крайне непростую для действующего главы государства дуэль, в которой его соперником будет бывший президент чешской Академии наук, прозападный политик Иржи Драгош, и призвал Земана ради победы самому повернуться лицом к Западу.

"Если он хочет победить во втором туре, то должен четко заявить о нежелании вести Чехию на Восток, в чем его постоянно упрекают", - сказал премьер.

Взгляды Земана и Драгоша на внешнюю политику сильно различаются. Земан отказывается принимать в Чехии беженцев и называет "контрпродуктивными" антироссийские санкции, хотя и называет присоединение Крыма незаконным. Драгош допускает принятие части мигрантов, обещает бороться за продление антироссийских санкций и вести более прозападную политику. По итогам первого тура действующий президент набрал 38 с половиной процентов голосов, его соперник - 26 с половиной. Четверо из кандидатов, сошедших с дистанции после первого тура, уже призвали голосовать против Земана. Статистики подсчитали, что если этому совету последуют все их сторонники, то новым президентом Чехии будет Драгош. Второй тур выборов пройдет 26 и 27 января.