Бомба, заложенная в машине, была приведена в действие, когда Мухаммед Хамдан, известный также под именем Абу Хамза, садился за руль возле собственного дома в городе Сайда в 40 км от Бейрута. Сообщается, что он получил тяжёлые ранения обеих ног.

По данным телеканала "Аль-Маядин", пострадавший функционер является родным братом лидера ХАМАС в Ливане Усамы Хамдана.

Источники в ливанских спецслужбах сообщили телеканалу, что за взрывом в Сайде стоят агенты израильской разведки "Моссад", действующие в Ливане. По их оценкам, покушение совершено с целью разжечь конфликт между палестинскими вооруженными группировками в Ливане, которые базируются в лагерях беженцев.