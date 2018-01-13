Трампа обвиняют в расизме

Грубые слова президента США Дональда Трампа о ряде стран, из которых в США приезжают мигранты, вызвали настоящую волну возмущения и обвинений в расизме, прозвучавших и в ходе прошедшей в Белом доме церемонии по случаю дня памяти Мартина Лютера Кинга.

В адрес Трампа высказался президент Венесуэлы Николас Мадуро: «Дональд Трамп сделал невероятные заявления, употребив экстремистские, расистские, фашистские выражения, согласно которым наш народ не имеет никакой ценности. За словами презрения следуют угрозы, а затем переходят к действиям».

В официальном заявлении правительства Гаити говорится, что оно «глубоко шокировано и возмущено» грубым замечанием Трампа об иммиграции, которое названо «расистским, оскорбительным и предосудительным, недостойным главы государства».

С заявлением выступил и президент Сальвадора Санчес Серен: «Мы направили правительству США официальную ноту протеста, подчеркнув также ценность сальвадорцев и напомнив, что наши соотечественники работали над восстановлением Пентагона после терактов 2001 года».

Дональд Трамп уже заявил, что СМИ передали его слова неверно, всё же признав, что использовал «жёсткие выражения» при обсуждении программы защиты детей нелегальных мигрантов.