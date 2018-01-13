Трамп грозит разорвать сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что даёт странам Евросоюза "последний шанс" на устранение "чудовищных недостатков" ядерной сделки с Ираном. Если через четыре месяца ЕС и США не договорятся по этому вопросу, Соединённые Штаты угрожают возобновить санкции против Ирана и выйти из соглашения, которое было подписано с Ираном в 2015 году при посредничестве России, США, Великобритании, Китая, Франции и Германии.

Глава иранского МИДа Мохаммад-Джавад Зариф отреагировал на это заявление в своём твитере: "Политика Трампа и сегодняшнее заявление – это отчаянные попытки подорвать надёжное многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. Соглашение не может быть пересмотрено, США должны оставить устаревшую риторику и полностью выполнять его – так же, как Иран".

Аналогичная общая позиция была выражена и два дня назад по итогам прошедшей в Брюсселе встречи главы дипломатии ЕС и министров иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Ирана.