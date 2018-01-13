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Австрия

Около 20 тысяч противников коалиционного правительства Австрии вышли на улицы Вены

Около 20 тысяч противников коалиционного правительства Австрии вышли на улицы Вены

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Около 20 тысяч противников коалиционного правительства Австрии вышли на улицы Вены

Около 20 тысяч противников коалиционного правительства Австрии вышли на улицы Вены
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Около 20 тысяч противников коалиционного правительства Австрии вышли на улицы Вены. Они призывают к бойкоту ранее сформированного правительства, в состав которого входят члены ультраправой Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии.

«Все эти правые экстремисты, такие как министр внутренних дел Кикл и министр транспорта Хофер, являются членами партии, прародителями которой были нацисты», - говорит одна из демонстрантов.

Среди протестующих – студенты, группы левого толка и пенсионеры, объединившиеся под лозунгом «Не дадим нацистам управлять страной!»

По официальным данным, на акцию протеста стянуто около тысячи полицейских.

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