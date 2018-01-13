Члены леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" провели акции протеста у магазинов шведской компании, обвиняемой в расизме за рекламные плакаты с изображением чернокожего мальчика в толстовке с надписью "Самая классная обезьянка в джунглях" . В столице страны Претории и крупнейшем городе Йоханнесбурге протестующие, по данным полиции, не только ворвались в магазины, устроив там погромы, но и унесли часть вещей с собой.

Скандал вокруг рекламного плаката, воспринятого как оскорбительный для чернокожего населения, вызвал негативную реакцию в соцсетях. Ряд мировых знаменитостей, снимавшихся ранее для рекламы H&M, в знак протеста отказались от продолжения сотрудничества. Руководство компании в последствии отказалось от использования скандального плаката, изъяло толстовку из продажи и принесло публичные извинения.