Саудовские женщины впервые посетили футбольный матч

В Саудовской Аравии женщинам разрешено теперь присутствовать на футбольных матчах. В пятницу на стадионе имени короля Абдаллы в городе Джидда болельщицы впервые смогли следить за игрой со специально выделенных для семей секторов. В дальнейшем планируется обеспечить для женщин вход на все крупные спортивные площадки страны.

«Пусть девушки и парни выйдут из дома, оторвутся от интернета, – говорит одна из болельщиц. – А то они всё время дома сидят, никуда не ходят. А им гораздо лучше ненадолго выйти на улицу, подышать свежим воздухом, немного пообщаться с другими людьми».

До недавнего времени официальная религия Саудовской Аравии, ислам, накладывала на женщин суровые ограничения. Им, в частности, запрещалось посещать спортивные мероприятия и водить автомобиль. Теперь власти объявили курс на умеренный ислам, ситуация стала меняться, и уже в этом году женщины смогут получать здесь водительские права.