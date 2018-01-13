Сторонники Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана на конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. Небольшая группа протестующих с американским флагом в руках стала выкрикивать лозунги в поддержку Брексита и президента США.

Однако немногочисленная акция вскоре была прервана сотрудниками полиции, которые оперативно вывели нарушителей порядка из зала.

«Очень приятно здесь сегодня находиться, несмотря на то, что нас прервала акция так называемых «очень стабильных гениев», - прокомментировал ситуацию Садик Хан.

Поводом для подобной акции послужили неоднократные выступления мэра против возможного визита президента США в Великобританию. В частности, он заявил, что изначально решение пригласить Трампа было ошибкой со стороны премьер-министра Терезы Мэй.