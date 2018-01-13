Милош Земан выиграл первый тур

Действующий президент Милош Земан лидирует по итогам первого тура выборов главы чешского государства. По предварительным итогам, Земан набирает чуть больше 43 процентов голосов. Его главный соперник, бывший глава чешской Академии наук имеет около 24 процентов. Никто из остальных кандидатов отметку 10 процентов не преодолел.

Для победы в первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов. В противном случае 26-27 января пройдет второй тур голосования, в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

Взгляды Земана и Драгоша на внешнюю политику диаметрально противоположные. Милош Земан отказывается принимать в Чехии беженцев и называет "контрпродуктивными" антироссийские санкции, хотя, как и Драгош, считает присоединение Крыма незаконным. Драгош допускает принятие части мигрантов и обещает вести более прозападную политику.