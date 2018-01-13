В Чили ждут Франциска

Неизвестные подожгли в Сантъяго три церкви в канун визита в Чили Папы Римского Франциска, который начинает свою апостольскую поездку в понедельник. Еще две зажигательные бомбы обезвредила полиция. В результате инцидентов никто не пострадал. Неизвестные также разбросали листовки с угрозами понтифику, в одной из которых было написано: "Следующая бомба будет в твоей рясе".

По имеющейся информации, некоторые листовки указывали на связь между нападениями и старым конфликтом власти с индейским племенем мапуче.

Это первый приезд главы римско-католической церкви в Чили с 1987 года. В ходе своей поездки Франциск отслужит мессу в том же парке О'Хиггинса, где 31 год назад выступал Иоанн-Павел второй. Ожидается, что месса соберет до полумиллиона верующих.

Понтифик также совершит короткую поездку на юг Чили, в Темуко, где встретится и пообедает с индейцами мапуче. В Чили Франциск пробудет до четверга, после чего отправится в Перу.

Полная программа визита Папы Римского в Чили и Перу.