Пожар на "танкере смерти": обнаружены тела двух моряков

Спасатели обнаружили тела двух матросов с танкера SANCHI ("Саньчи"), который уже неделю полыхает в Восточно-Китайском море после столкновения с сухогрузом.

Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, несмотря на продолжающийся на судне пожар, спасателям удалось проникнуть в рулевую рубку танкера и извлель бортовой самописец.

Однако добраться до каюты членов экипажа пока не получается: в этом отсеке температура достигает почти 90 градусов по Цельсию.

Иранский танкер, перевозивший газовый конденсат, столкнулся с сухогрузом к востоку от устья реки Янцзы 6 января. В результате инцидента на его борту вспыхнул пожар.

Команда танкера насчитывала 32 матроса, главным образом граждан Ирана. Как отмечают эксперты, вероятность обнаружить выживших близка нулю. В четверг появились сообщения, что на танкере произошел взрыв.

За минувшие дни горящее судно отнесло в исключительную экономическую зону Японии, оно находится в 300 километрах от острова Амамиосима.