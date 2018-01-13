Багет как культурное наследие

Чем багет хуже пиццы? Эммануэль Макрон предложил внести знаменитый французский хлеб в список нематериального наследия ЮНЕСКО, поддержав инициативу ассоциации булочников, в которой заявили, что багет, как и Эйфелева башня, - один из главных символов Франции.

По словам Макрона, багет - предмет зависти по всему миру, и французы должны сохранить за собой первенство в его производстве. Рецепт багета защищен законом Франции. В него запрещено добавлять консерванты и нельзя замораживать.

В минувшем декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли неаполитанскую традицию приготовления пиццы. Данный список направлен на сохранение национальных традиций разных стран от глобализации.