Хотят ли норвежцы в США?

Готовы ли жители норвежской столицы откликнуться на недавний призыв Дональда Трампа эмигрировать в США? Журналист одного из местных телеканалов Ронни Баральдшнес решил узнать ответ на этот вопрос непосредственно у прохожих на улицах Осло.
– Вы хотите переехать в США?
– Совершенно не хочу.
– Вы переехали из США в Норвегию, почему?
– Мой муж получил здесь работу.
– Вы готовы переехать в США?
– Только если там будет новый президент.
– То есть, пока президент Трамп, вы не поедете?
– Не поеду, пока он там. Мне не нравятся такие люди. Люди бывают разные, понимаете?
– А Трамп?
– А Трамп – это Трамп.