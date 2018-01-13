Хотят ли норвежцы в США?

Готовы ли жители норвежской столицы откликнуться на недавний призыв Дональда Трампа эмигрировать в США? Журналист одного из местных телеканалов Ронни Баральдшнес решил узнать ответ на этот вопрос непосредственно у прохожих на улицах Осло.

– Вы хотите переехать в США?

– Совершенно не хочу.

– Вы переехали из США в Норвегию, почему?

– Мой муж получил здесь работу.

– Вы готовы переехать в США?

– Только если там будет новый президент.

– То есть, пока президент Трамп, вы не поедете?

– Не поеду, пока он там. Мне не нравятся такие люди. Люди бывают разные, понимаете?

– А Трамп?

– А Трамп – это Трамп.