Протесты в Гондурасе: оппозиция грозит национальной забастовкой

В столице Гондураса - Тегусигальпе - прошедшая в пятницу манифестация обернулась столкновениями с полицией. Сообщается о двух десятках пострадавших и нескольких сотнях задержанных.

Инициатором протестного шествия выступила оппозиция, которая требует пересмотра итогов прошедших недавно в стране президентских выборов.

"Мы намерены проводить акции протеста каждый день, а 20 января в Гондурасе пройдет национальная забастовка. Я призываю всех граждан страны принять в ней участие", - заявил лидер оппозиции Сальвадор Насралья. Ранее он баллотировался на президентских выборах, но проиграл их.

Оппозиция не признает итоги выборов

Президентские выборы в Гондурасе состоялись 26 ноября. Победу на них с минимальным перевесом всего в 1% одержал Хуан Орландо Эрнандес, переизбранный таким образом на второй срок. Однако оппозиция заявила о грубых нарушениях, допущенных в ходе избирательного процесса.

Недовольство широких слоев населения Гондураса привело к всплеску насилия. Массовые протесты прошли по всей стране. В результате столкновений с полицией были убиты по меньшей мере 16 человек, свыше полутора тысяч человек оказались задержаны за участие в акциях неповиновения властям.

Беспорядки пошли на спад только после того, как в стране 1 декабря был введен комендантский час сроком на 10 дней.