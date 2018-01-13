Береговая охрана Египта застрелила палестинского рыбака к югу от сектора Газа.

Инцидент произошел в ночь на субботу и вызвал широкий резонанс в анклаве, который и без того с 2007 года живет в условиях жесткой морской блокады со стороны Израиля. Вылов рыбы разрешен лишь в пределах узкой промысловой зоны.

Египетская сторона никак не комментирует произошедшее. Наблюдатели не исключают, что ВМС Египта просто пытались пресечь попытку палестинского рыбака выйти за пределы разрешенной зоны. Однако власти сектора Газа категорически заявили, что никаких нарушений пограничного режима не было.

В знак протеста против притеснений все рыбаки палестинского анклава объявили 24-часовую забастовку.