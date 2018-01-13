"Марш за мир" в Лиме

"Марш за мир в Перу" - сотни жителей Лимы вышли в пятницу на столичные улицы в поддержку решения помиловать бывшего главу государства Альберто Фухимори. Демонстранты несли плакаты, призывавшие граждан к миру и национальному согласию и прекращению ненависти.

В Лиме и других крупных перуанских городах уже несколько недель не стихают выступления противников помилования бывшего президента, который в 2009 году был отправлен за решетку на 25 лет за причастность к убийствам и похищениям людей. Последнюю такую демонстрацию полиция разогнала в четверг.

Действующий глава государства Педро Пабло Кучински обосновал свое решение о помиловании плохим состоянием здоровья 79-летнего Фухимори. Однако левая оппозиция назвала акт помилования "постыдной сделкой" между Кучински и партией "Народная сила", главой которой является дочь Фухимори - Кейко. "Народная сила" контролирует большинство голосов в парламенте и в декабре не поддержала импичмет Кучински, который обвиняется в коррупции.