Калифорния: в результате оползней погибли 18 человек

Проливные дожди и вызванные ими оползни унесли жини 18 человек в Калифорнии. Среди погибших - двое детей. В настоящее время метеоусловия улучшились, однако еще пять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, в результате разгула стихии в начале недели были уничтожены или повреждены сотни домов. В некоторых районах Калифорнии была произведена эвакуация жителей. Многие семьи остались без крова и были размещены во временных убежищах.

Целые жилые кварталы были погребены под потоками из грязи, камней и сломанных деревьев.

Rivers of mud plowed through these properties in the affluent #Montecito communities, destroying homes in their path @nbcbayarea pic.twitter.com/hOJQHgb0QZ — Anoushah Rasta (@Anoushah_Rasta) 10 janvier 2018

Пока спасатели продолжают поиск пострадавших, местные власти приступили к восстановлению инфраструктуры и поврежденных линий электропередачи.