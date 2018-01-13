Калифорния: в результате оползней погибли 18 человек

Проливные дожди и вызванные ими оползни унесли жини 18 человек в Калифорнии. Среди погибших - двое детей. В настоящее время метеоусловия улучшились, однако еще пять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По данным местных властей, в результате разгула стихии в начале недели были уничтожены или повреждены сотни домов. В некоторых районах Калифорнии была произведена эвакуация жителей. Многие семьи остались без крова и были размещены во временных убежищах.
Целые жилые кварталы были погребены под потоками из грязи, камней и сломанных деревьев.
Пока спасатели продолжают поиск пострадавших, местные власти приступили к восстановлению инфраструктуры и поврежденных линий электропередачи.