Когда человечество наконец доберётся до поверхности Марса, первые исследователи смогут попить марсианской воды, растопив лёд, спрятанный под поверхностью планеты. Согласно новым исследованиям специалистов НАСА, примерно одна треть красной планеты покрыта толстым слоем льда.

С помощью анализа спутниковых фотографий учёным удалось определить точки на планете, где ледяные шапки возвышаются над поверхностью. Таких мест на Марсе восемь. По мнению учёных, присутствие воды в замороженном виде, вероятно, поможет облегчить задачу будущим первопроходцам для исследования планеты.

Ледники также свидетельствуют о наличии на Марсе климата, когда-то отдалённо напоминавшего земной: ледяные отложение, как считается, - результат скопившихся в этих точках снежных наслоений.

Благодаря современным технологиям трёхмерного сканирования, астрогеологи смогли изучить срез одного из марсианских ледников. Теперь дело за малым: добраться до поверхности Марса, чтобы растопить многовековой лёд.