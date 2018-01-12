В Калифорнии ищут пропавших после схода сели

По меньшей мере 17 человек – в возрасте от 3 до 89 лет - стали жертвами селевых потоков в американском штате Калифорния. Стихийное бедствие вызвали сильные дожди, пролившиеся на территорию, которая недавно была охвачена мощными пожарами.

"Меня удивило количество крупных обломков, проделавших путь в пять миль вдоль всего каньона" - отмечает один из местных жителей.

На месте бедствия работают сотни спасателей, сумевших ранее извлечь из-под обломков разрушенного дома пятерых членов семьи. Между тем, не менее восьми человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Около 150 раненых направлены в больницы, более 20 тысяч местных жителей эвакуированы.

"Произошедшее здесь вызывает у меня сильные чувства, поскольку ничего подобного прежде не видел, а ведь я работаю спасателем уже 30 лет".

Селевыми потоками полностью уничтожены десятки домов, сотни получили разрушения. Многие дороги по-прежнему заблокированы, из-за чего некоторые из пострадавших от сели мест остаются труднодоступными. Общий ущерб, нанесённый стихией, ещё предстоит оценить.