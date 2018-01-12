Манифестанты показывают желтую карточку правительству Туниса. Порядка двухсот человек собрались в центре столицы, чтобы выразить недовольство новым законом о бюджете, который предусматривает введение мер жесткой экономии. По словам одного из организаторов, желтые карточки – это способ сказать правительству: "Внимание! Пришло время бороться с реальными проблемами, среди которых экономический кризис и высокие цены!"

Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi

"Наша демонстрация абсолютно мирная. Мы вышли днем, мы не скрываем наши лица. Мы против закона о бюджете. Мы не просим свергать правительство или режим. Мы просим отменить статьи закона о бюджете, которые мы считаем несправедливыми и которые предполагают введение новых налогов для граждан Туниса", - говорит участница демонстрации.

Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi

Акции протеста вспыхнули в стране несколько дней назад. За это время были арестованы около 800 человек. Манифестанты недовольны повышением цен и увеличением налогов. Во многих городах демонстрации переросли в столкновения с полицией: участники акций забрасывали стражей правопорядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.