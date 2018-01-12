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Трамп: о "грязных дырах" не говорил

Американские правозащитники и политическая оппозиция в очередной раз обвинили главу Белого дома в расизме.

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Трамп: о "грязных дырах" не говорил

Трамп: о "грязных дырах" не говорил
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Президент США Дональдо Трамп заявил, что не называл страны Латинской Америки и Африки "грязными дырами". Ранее об этом сообщили СМИ, освещавшие выступление главы Белого дома в ходе совещания с конгрессменами по вопросам миграционной политики.

В Twitter Трамп, в частности, написал, что "не говорил ничего унизительного по отношению к гаитянам", с которыми у него "прекрасные отношения".

Президент отметил, что, хоть произнесенная им во время заседания речь и была жесткой, подобных скандальных слов он не произносил. По словам Трампа, все это "придумали демократы".

Появившаяся в СМИ информация уже вызвала острую полемику в США.

Представитель Белого дома заявил, что президент действует, в первую очередь, в интересах американского народа, а не народов других государств.

В то же время, в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека слова лидера США назвали "шокирующими". Американские правозащитники и политическая оппозиция в очередной раз обвинили главу Белого дома в расизме.

Ранее администрация Трампа лишила иммигрантов с Гаити и Сальвадора статуса временно защищенных от депортации лиц. Президент неоднократно призывал начать миграционную реформу в США со строительства стены на мексиканской границе. Также Белый дом принял решение пересмотреть одобренную при Бараке Обаме программу по защиты от депортации детей незаконных иммигрантов.

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