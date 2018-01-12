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Трамп: США не нужны мигранты из "грязных дыр"

Дональд Трамп заявил, что США не нужны мигранты из "грязных дыр", имея ввиду страны Латинской Америки и Африки. В Соединенных Штатах вспыхнула полемика, правозащитники в ответ обвинили Трампа в расизме

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Трамп: США не нужны мигранты из "грязных дыр"

Трамп: США не нужны мигранты из "грязных дыр"
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Соединенные Штаты не нуждаются в мигрантах, приезжающих в страну из "грязных дыр". Соответствующее высказывание президента Дональда Трампа вызвало острую полемику в США.

Слова Трампа прозвучали на его встрече с конгрессменами, в ходе которой обсуждались вопросы выдворения с американской территории детей нелегальных мигрантов.

Под "грязными дырами" президент США имел ввиду в первую очередь страны Латинской Америки и Африки. Он добавил, что хотел бы видеть мигрантов из таких стран, как Норвегия.

Американские правозащитники и политическая оппозиция не замедлили обрушиться с критикой на Трампа, обвинив его в расизме. В ответ представитель Белого дома заявил, что президент действует, в первую очередь, в интересах американского народа, а не народов в других государств.

Напомним, что в прошлом году администрация Трампа лишила иммигрантов с Гаити статуса временно защищенных от депортации лиц. А на этой неделе аналогичное решение было принято в отношении выходцев из Сальвадора. Что же касается Мексики, то Трамп ранее уже неоднократно заявлял, что ни одна миграционная реформа в США просто невозможна без строительства стены на мексиканской границе.

Также Белый дом принял решение пересмотреть одобренную при Бараке Обаме программу по защиты от депортации детей незаконных иммигрантов.

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