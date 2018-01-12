Полемика во Франции: домогательства или флирт?

Во Франции не утихает полемика вокруг открытого коллективного письма, опубликованного в газете Le Monde. 100 женщин, в том числе актриса Катрин Денев, утверждают, что кампания против сексуальных домогательств и насилия #MeToo ("Я тоже"), начавшаяся в США, превратилась в гонение на мужчин.

Французская феминистка и политик Каролин де Аас называет публикацию письма с таким содержанием "нормализацией насилия".

В эфире радиостанции Europe1 она сказала: "В этом письме вы найдете все стереотипы и предрассудки, с которыми нам приходится иметь дело каждый день на работе и дома. Все это выглядит так, как будто неуклюжий родственник жалуется на то, что ему не дают сказать и слова. Это распространенное предубеждение. Во-первых, вы можете говорить. И, к сожалению, вы до сих можете говорить расистские, сексистские и гомофобские вещи в СМИ и общественном пространстве. А во-вторых, тот факт, что вы не можете говорить такое вообще, либо менше чем раньше, для меня — хорошая новость".

Её оппонентка в студии писательница Абнус Шалмани, одна из авторов письма, в ответ ей возразила: "Когда мы защищаем свободу приставать к женщинам, это значит, что если я откажусь от предложеня сексуального характера, но человек настаивает, то это — домогательства и нарушение закона, и мы выступаем против. Но я, как взрослый человек, могу справиться с такими предолжениями, тем более ответить на них отказом".

Между тем в Голливуде движение #MeToo находит широкую поддержку. Американский режиссер Стивен Спилберг прокомментировал письмо в Le Monde: "Я не вижу в происходящем охоты на ведьм, вы уж простите, но сегодня это движение нам необходимо".

У Катрин Денев нашлись и сторонники. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ее слова назвал "благославенными" и заявил, что "женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить мужчины".