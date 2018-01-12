Российские военные уничтожили боевиков и дроны

Российские военные уничтожили в сирийском Идлибе склад с беспилотными аппаратами, а также боевиков, которые 31 декабря из минометов обстреляли авиабазу Хмеймим.

Минобороны сообщило, что российская военная разведка обнаружила в провинции Идлиб место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа, которые в ночь на 6 января были использованы в массированной атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартeсе, а диверсанты базировались рядом с западной границей провинции.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападение с применением дронов было хорошо подготовлено, а летательные аппараты были закамуфлированы под кустарное производство.

Комментируя тот факт, что беспилотники были запущены с территории, находящейся в зоне ответственности Турции, Путин выразил уверенность, что действия боевиков были направлены на подрыв отношений Москвы и Анкары. Согласно международным договоренностям по Сирии, за прекращением боевых действий в зоне деэскалации "Идлиб следят турецкие наблюдатели".