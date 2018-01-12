Юрчихин откроет музей космонавтики в Афинах

Российский космонавт Фёдор Юрчихин намерен открыть музей космонавтики в Афинах. Чтобы обсудить данный проект он встретился с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, которому рассказал о своей любви к этой средиземноморской стране.

Сам Юрчихин родился в 1959 году в Батуми в семье понтийских греков. В свой первый полёт в 2002 году космонавт захватил с собой и российский, и греческий флаги. Тогда же в космосе впервые прозвучала греческая речь, когда Федор в ходе сеанса связи с Землей сказал: "Мама, это я". Всего на его счету пять полетов. В общей сложности, на орбите он провел почти два года – более 670 суток.

В ходе встречи Юрчихин и Павлопулос также беседовали по-гречески.