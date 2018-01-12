Визит Трампа в Британию отменен

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне…, только для того чтобы построить на окраине новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!", — написал Трамп в Twitter.

Приглашение королевы Елизаветы посетить страну Трампу передала премьер-министр Мэй, которая стала первым европейским лидером, побывавшим у Трампа сразу после его инаугурации. Это вызвало протесты самих британцев, возмущенных в тот момент изменениями в иммиграционной политике, которые Трамп попытался ввести. Петиция, которая призывала дезавуировать уже переданное приглашение, собрала свыше двух миллионов подписей.