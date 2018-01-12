Владимир Путин: "США постоянно во все вмешиваются"

США постоянно пытаются вмешаться во внутренние дела других и считают это нормой, сообщил Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководством ведущих СМИ, которая проходила в редакции "Комсомольской правды".

Владимир Путин, президент РФ: "Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют".

Ему также задали и вопрос, который касался отказа в регистрации Алексея Навального. Российский президент, не называя Навального по фамилии, отметил, что США, как он сказал, "прокололись", пытаясь продвинуть этого политика.

Владимир Путин, президент РФ: "Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют,это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Это тот человек, "кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России".

Касаясь возможных новых санкций со стороны США, президент России подчеркнул, что нужно "смотреть, будет ли что-то сделано реально", и что именно. В соответствии с этим "Россия и будет реагировать".