Новые обвинения Польши в адрес ЕС

Польский президент Анджей Дуда полагает, что Европейский Союз несет свою долю ответственности за то, что иллюзии по поводу быстрой и безболезненной интеграции ряда стран в сообщество были утрачены. При этом он привел в примеры "брексит" и те государства континента, в которых идеи евроскептицизма пользуются поддержкой значительной части общества.

Анджей Дуда, президент Польши: "Основные институты ЕС должны признать ответственность за то, что наступило отрезвление от иллюзий, которые существовали до этого, и проделать работу над ошибками. Это задача ЕС и его организаций выстроить гармоничную общеевропейскую политику, а не разделять, обижать или вызывать антагонизм между странами, входящими в сообщество". В тот же день председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша сохраняет членство в Евросоюзе лишь из-за денег. "Пока Польша не является "чистым донором" ЕС, игра стоит для Варшавы свеч", отметил он.

Польша - крупнейший получатель средств из бюджета ЕС.