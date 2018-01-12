Путин: вмешиваться в выборы в Италии "нет смысла"

Россия никогда не планировала никакого вмешательства в предстоящие выборы в Италии. Эти утверждения, пришедшие из США, президент Владимир Путин назвал провокацией.

"Нам это даже в голову не приходит", - заявил Путин на пресс-конференции 11 января. Он выразил уверенность, что какая бы сила ни пришла к власти в Италии, там возобладает курс на развитие отношений с Россией.

При этом Путин отметил, что "поддерживает хорошие связи" с бывшими премьер-министрами страны Сильвио Берлускони и Романо Проди.

Парламентские выборы в Италии должны состояться 4 марта. По их итогам будет определен состав нового правительства страны на Аппенинах.

Информация о том, что Россия, якобы, планирует повлиять на избирательный процесс в Италии появилась с подачи американского сенатора-демократа Бена Кардина.

Ранее он представил документ объемом в 200 страниц, где подробно расписал тактику Кремля, которая использовалась в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в США и странах Европы.

В числе постоянно используемых Москвой инструментов, отмечает Бен Кардин, – военное вмешательство, кибератаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, а также использование энергетических ресурсов в качестве средств давления.