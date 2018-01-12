Президентские выборы в Чехии

Первый тур президентских выборов состоится в Чехии в пятницу и субботу. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, но основная борьба, согласно данным соцопросов, развернётся между нынешним президентом Милошем Земаном и Иржи Драгошем, бывшим главой Академии наук Чехии.

Земана поддерживают, главным образом, избиратели левых взглядов, в то время как его соперники стремятся заручиться поддержкой сторонников праволиберальных партий.

Об этом говорит политолог Йозеф Млежнек: «Соперники Земана борются за голоса других избирателей. Они ориентируются на либеральных избирателей из городов. Это относится к Иржи Драгошу, Михалу Горачеку и Павлу Фишеру. Ещё один кандидат – Мирослав Тополанек – ориентируется на избирателей Гражданской демократической партии, где он был председателем, но, в любом случае, это не те избиратели, которые поддерживают Земана».

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то спустя две недели здесь пройдёт второй тур. В выборах смогут принять участие более восьми миллионов избирателей. Президент избирается в Чехии сроком на пять лет.