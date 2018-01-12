Пожар на иранском танкере продолжается

Спасательные суда возобновили попытки тушения пожара на иранском танкере, который 6 января столкнулся с сухогрузом в Восточно-Китайском море. На борту танкера находились 32 человека. Связь с ними была потеряна, но их родственники убеждены, что они живы, и призывают срочно принять меры для их спасения.

"Мы обращаемся к международному сообществу за помощью, – говорит мать одного из находившегося на борту инженеров. – На нефтяном танкере наши дети, которые, вполне возможно, живы. Помогите им: этим людям сейчас нужна ваша помощь. Международное сообщество! Мы ждём наших близких. Помогите нам".

"Наше судно – у китайских берегов, и Китай мог бы оказать гораздо большую помощь, – считает жена одного из членов экипажа. – Мы призываем Китай помочь нам и спасти наших близких. Пять дней – это очень много. Каждый из этих пяти дней стал для нас бесконечным кошмаром".

"Я уверена, что люди на танкере уцелели, – говорит жена ещё одного инженера. – Мы ни на секунду не допускаем, что с ними случилось что-то плохое. Но время уходит, нужно срочно спасти их".

Во вторник спасатели обнаружили тело одного из моряков. Остальные числятся пропавшими без вести. Проведение спасательной операции затрудняется непростыми погодными условиями – сильным ветром, волнением и дождём.