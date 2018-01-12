"И расцвел подснежник"

Новое прочтение сказка "Двенадцать месяцев" получила в этом году на Украине. Необычайно теплая январская погода привела к появлению в самом центре страны, в урочище Холодный Яр близ Черкасс первых весенних цветов - подснежников, которые обычно в этих краях появляются лишь в начале марта.

"На моей памяти это первый случай, - говорит лесничий Василий Линчевский. - Подснежник не только пробивается сквозь землю, но и бутон готов вот-вот раскрыться".

Температура воздуха в эти дни в районе Черкасс доходила до восьми-девяти градусов со знаком плюс, что более чем на 10 пунктов превышает климатическую норму.