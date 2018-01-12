Дональд Трамп: мировая реакция

"Стоит ли США принимать мигрантов из "вонючих дыр"? Как и ожидалось, эти предполагаемые слова Дональда Трампа вызвали бурную реакцию мирового сообщества. А представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека прямо обвинил главу Белого дома в расизме.

"Это шокирующие и постыдные комментарии президента США, и, к сожалению, не могу использовать другое слово, - расистские", - сказал Руперт Колвилл. - Нельзя называть "дырами" целые страны и континенты, чье население не является белым. Это недопустимо".

С критикой на Трампа обрушились демократы. Так, сенатор Ричард Блументаль назвал его слова постыдным предательством американских ценностей. Экс-президент Мексики Висенте Фокс Кесада написал в своем твиттере, что самая вонючая дыра - это "рот Трампа", а бывший премьер Гаити Лоран Ламот отметил, что президент США пробил новое дно.

Активность в социальных сетях проявили и жители Норвегии, которую Трамп якобы противопоставил странам "нежелательной иммиграции". "Норвегия занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран. Зачем нам ехать в эту "вонючую дыру"? - так написал этот пользователь твиттера.

Ужесточение миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа. "Я бы хотел создать систему, при которой к нам приезжали бы только наиболее достойные и талантливые люди, способные вывести страну на новый уровень", - так написал президент США.