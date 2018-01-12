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Реструктуризация для покупки банкрота

Lufthansa необходимо провести реструктуризацию перед покупкой обанкротившейся Alitalia.

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Реструктуризация для покупки банкрота

Реструктуризация для покупки банкрота
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Немецкий авиаконцерн Lufthansa нуждается в значительной реструктуризации перед покупкой итальянской авиакомпании Alitalia. 

Об этом говорится в письме, которое глава Lufthansa Карстен Шпор направил министру промышленности Италии Карло Календе, сообщает агентство Reuters. По словам Шпора, в реорганизованной компании будет меньше самолетов и рабочих мест. 

Компания Alitalia за 70 лет своего существования очень редко приносила прибыль. В мае прошлого года она объявила о банкротстве, после того как ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации. 

Между тем Еврокомиссия приступила к рассмотрению жалобы конкурентов Alitalia: на фоне банкротства итальянское правительство предоставило перевозчику краткосрочный кредит в размере 600 миллонов евро, увеличенный позднее еще на 300 миллионов. Конкуренты авиаперевозчика обвиняют власти Италии в нарушении механизма регулирования государственной помощи. 

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