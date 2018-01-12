Lactalis: первые случаи заражения в Испании и Греции

Французский молочный концерн Lactalis отзовет все партии сухого молока, произведенные на заводе в Краоне, вне зависимости от даты выпуска. К такой договоренности пришли в пятницу утром министр экономики Брюно Ле Мэр и генеральный директор концерна Эммануэль Бенье. Руководство Lactalis также обязали обнародовать информацию о причинах заражения сальмоенеллой предназначенного для младенцев сухого молока, как только те будут установлены.

На брифинге в Берси по итогам встречи глава экономического ведомства подчеркнул, что Lactalis должен отозвать всю произведенную на заводе в Краоне продукцию, а не только начиная с 15 февраля 2017 года - установленной даты заражения производственной линии. Причем, отзыв должен быть произведен из всех стран и мест реаллизации, в частности, торговых сетей и аптек.

В пятницу также стало известно, что первые подтвержденные случаи заражения младенцев от продукции Lactalis зарегистрированы в Испании и Греции. Продукция молочного концерна реализуется в 65 странах, в том числе в 12 государствах Евросоюза.

По данным на 9 января, у 35 французских младенцев, употреблявших сухое молоко Picot и Milumel, была диагностирована острая кишечная инфекция. 18 из них прошлось госпитализировать.