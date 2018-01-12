Икра, вино и песни: Жириновский начал предвыборную кампанию

Визитом к университетским друзьям и верным соратникам по партии начал предвыборную кампанию первый зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты - Владимир Жириновский.

В эту пятницу Геннадий и Людмила Авдеевы отмечали "золотую свадьбу". Под щедро накрытый стол и вино, на этикетке которого красовалось его изображение, лидер ЛДПР поднял бокал за молодых и верность многолетней дружбе.

На заседании 12 января ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо Владимира Жириновского, ранее регистрацию прошли еще 113 доверенных лиц. Геннадий Авдеев, специалист международного отдела Центрального Аппарата ЛДПР, - один из них.

В ходе предвыборной кампании Жириновский намерен провести женский бал 7 марта, принять участие в постановке пьесы "Горе от ума" в роли Чацкого, а также исколесить всю страну на агитпоезде.

Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенного ВЦИОМ 8-10 января, если бы выборы проходили сегодня, за Жириновского отдали бы свои голоса 4,2 % граждан России.