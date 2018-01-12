Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом

Павел Грудинин - беспартийный директор "Совхоза имени Ленина", выдвинутый Коммунистической партией России, стал в пятницу вторым зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты. Первым процедуру прошел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Обоим не нужно было собирать подписи, поскольку они - кандидаты представленных в парламенте партий.

КПРФ выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом на съезде 23 декабря. Он заявляет, что полностью разделяет коммунистическую идеологию и идет на выборы с программой "20 шагов Павла Грудинина", разработанной партией.

"За державу обидно! Самая богатая страна в мире имеет самое бедное население, причем разрыв между богамыми и бедными даже больше, чем 100 лет назад. Вы помните, что тогда это разделение на богатых и бедных, полное неверие власти п ривело к революции", - заявил кандидат, получив заветное удостоверение.

Избирательный штаб Грудинина возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Во время зимних каникул были сплошные передачи "Это все о нем", - заявил лидер КПРФ после регистрации Грудинина. - Как будто других кандидатов нет! Это ненормально. Это унижает и гаранта Конституции, и выборную кампанию. Мы обязаны ее провести строго в соответствии с законом и нормами, которые существуют в стране".

После регистрации ЦИК сообщил, что кандидат КПРФ закрыл счета в иностранном банке на сумму в 14 с половиной миллионов рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью в 7 с половиной миллиардов рублей, как того требует российское избирательное законодательство.

12 января — последний день, когда можно было подать уведомление о выдвижении. Всего, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, в выборах президента выразили намерение участвовать 70 человек: 24 кандидата выдвинули партии и 46 человек решили выдвинуться самостоятельно.

Более 81% избирателей, точно готовых принять участие в выборах президента РФ, поддержали бы действующего главу государства, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье. Это следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ 8-10 января. Кандидат КПРФ следует с более, чем десятикратным отрывом, его результат 7,6 % (для сравнения: рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова месяц назад составлял 3,3 %). Лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы выбрать 4,2 % граждан.