Дело о банде педофилов

Немецкая полиция раскрыла подробности дела о банде педофилов. Первые задержания прошли еще в сентябре 2017 года во Фрайбурге после анонимного сообщения. Среди арестованных – мать 9-летнего мальчика, которая, как считает следствие, на протяжении нескольких лет торговала своим сыном в интернете. Вместе с ней задержаны были ее партнер и еще шесть человек. Среди них граждане Швейцарии, Испании и Германии.

"Наши следователи, которые много лет занимаются делами, связанными с сексуальным насилием, никогда подобного не видели", - говорит представитель следствия Юрген Фаут.

Полиция выяснила, что женщина и ее партнер и сами подвергали ребенка сексуальному насилию. И этот мальчик оказался не единственной жертвой. Также задержан был мужчина, которого подозревают в том, что он насиловал собственную дочь.

Следователи сообщили, что среди арестованных есть те, кто уже отбывал срок по тем же обвинениям. Один из задержанных – немецкий военнослужащий.