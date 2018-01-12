ХДС-ХСС и СДПГ достигли принципиального соглашения

Принципиальное соглашение по созданию правящей коалиции Германии - достигнуто в пятницу между победившим на выборах в сентябре консервативным блоком Христианско-демократический и Христианско-социальный союз и второй политической силой страны - социал-демократами.

Решающая фаза переговоров длилась больше суток. Как и в предыдущие три с половиной месяца политического кризиса, камнем преткновения между Ангелой Меркель, Хорстом Зеерхофером и Мартином Шульцем оставалась миграционная политика.

"Очевидно, что главной частью договора были контроль и организация миграции, вопросы выдачи убежища, меры по интеграции, - пояснила на пресс-конференции Ангела Меркель. - Нам пришлось провести сложные переговоры, чтобы прийти к согласию о том, как будут распределены обязанности на федеральном, региональном и местном уровнях. Мы понимаем, что немецких граждан не интересуют эти подробности, они хотят, чтобы страна функционировала нормально".

В течение дня рамочное соглашение должны одобрить руководящие инстанции трех партий. "Зеленый свет" детальным переговорам по коалиционному соглашению дадут делегаты внеочередного съезда СДПГ, намеченного на 21 января.

В случае одобрения достигнутого соглашения, Германия ограничит число прибывающих в страну каждый год мигрантов до 220 тысяч человек.

"Достигнутое соглашение - ответ Германии на предложения из Парижа и Брюсселя, - заявил в свою очередь Мартин Шульц, глава СДПГ. - Мы настроены сделать все, чтобы экономиечский и политический вес нашей страны позволил придать новый импульс европейскому проекту. Учитывая то, какие задачи стоят сегодня перед человечеством, сильная Европа как никогда раньше отвечает нашим интересам. Именно это убеждение прежде всего объяединяет наши политические формарования". В случае создания новой "широкой коалиции" Ангела Меркель пообещала, что Германия вместе с Францией возьмет "повторный старт". Речь пойдет в частности о реформировании зоны евро с тем, чтобы повысить ее сопротивляемость кризисам.

Новое правительство Германии с участием консервативного блока Ангелы Меркель и социал-демократов должно быть сформировано к началу апреля.